Объявлены имена победителей масштабного экологического тестирования

В России завершилось масштабное экологическое тестирование «ЭкоТолк». Организаторы акции объявили имена победителей на своем сайте.

Среди них — представители 12 российских регионов. Победители есть в Московской, Орловской, Иркутской и Ульяновской областях, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Чечне, Башкирии, Крыму и Красноярском крае. «География победителей в очередной раз напоминает о важности распространения экологического воспитания и обширном интересе к экологии страны», — отметили организаторы акции.

Вопросы теста, на который отвечали конкурсанты, зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты Елена Шаройкина.

Сама акция прошла 2 октября при поддержке Минприроды России и госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой мероприятия стал первый ботанический сад в истории страны — «Аптекарский огород». Там собрались 120 участников и сами «экзаменаторы».