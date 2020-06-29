Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат ликвидируют в 2021 году

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат ликвидируют как юридическое лицо летом 2021 года. Об этом сообщил управляющий директор БЦБК Иван Власенко, передает ТАСС .

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«Исключим из единого реестра юридических лиц предприятие, такого названия уже не будет», — подчеркнул Власенко. Он добавил, что эта процедура потребует значительного времени, поскольку изначально необходимо реализовать имущество комбината единым лотом. Первые торги назначены на 21 июля. Стоимость большого лота, в который войдет 341 объект, составит 364 миллионов рублей.

Ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината предусмотрена проектом «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». За 50 лет работы комбинат, являвшийся градообразующим предприятием моногорода Байкальска, накопил около 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся на берегу озера в специальных картах. БЦБК закрыли в 2013 году.

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