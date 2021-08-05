На вокзале в Слюдянке открылась интерактивная выставка о Байкале

На вокзале станции Слюдянка открылась постоянная интерактивная выставка об озере Байкал. Об этом сообщает информационное агентство «Сибирские новости».

В рамках экспозиции работает интерактивный пол, способный имитировать гладь озера или прибой, а также потолок, имитирующий небо. Инсталяции посвящены флоре и фауне, тектонике и геологии озера. Некоторые из них оснащены тач-скрином, что позволяет им работать как в качестве классического экрана с анимацией, так и в качестве интерактивно-справочной системы.

Один из объектов экспозиции посвящен Кругобайкальской железной дороге. Он максимально точно повторяет кладку тоннелей этой дороги, при этом создавая эффект движущегося паровоза.

Выставку можно посетить самостоятельно либо с экскурсоводом, который управляет интерактивными системами и параллельно проводит лекцию. Также можно выбрать автоматическую экскурсию, в ходе которой текст будет озвучивать профессиональный диктор.