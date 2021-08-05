Бурятские шаманы помолились за Байкал

На Ольхоне прошел второй этап молебна (тайлгана) в защиту озера Байкал, сообщает портал «Байкал Daily» со ссылкой на организацию «Тэнгэри».

Отмечается, что на самый крупный остров Байкала ежегодно приезжают бурятские шаманы и шаманки, чтобы помолиться за озеро и народ, живущий на его территории, вне зависимости от его вероисповедания. Первый этап молебна прошел в апреле этого года, его проводили онлайн.

В «Тэнгэри» подчеркнули, что Байкал всегда привлекает большое количество туристов. Путешественники приезжают, чтобы помолиться и отдохнуть от суеты. «Ольхон — самый большой остров Байкала, обитель 13 северных божеств, расположен примерно в центре озера, ближе к северо-западному побережью», — рассказали в организации.

Там также отметили, что слово «Ольхон» происходит от бурятского «ойхон» — лесочек. Однако леса, вероятно, были здесь в далеком прошлом. Сейчас Ольхон известен живописными скалами, песчаными дюнами и кристально чистой водой.

Осенью на Ольхоне пройдет молебен «Закрытие небесных врат». Там будут оживлять 13 статуй божеств (Арын 13 Ноёд) на территории Небесного храма «Тэнгэриин Ордон».