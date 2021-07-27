В Ставрополе воссоздадут быт скифов

В Ставрополе пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре. Об этом сообщается Instagram-аккаунте Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К.Праве.

Мероприятие планируется провести 18 сентября.

«Для всех желающих будет организована площадка, с воссозданным бытом скифов, некогда проживших на территории Ставрополья», — рассказали в музее. Звуковое сопровождение обеспечит скифская живая музыка.

Гости фестиваля смогут принять участие в серии мастер-классов: по плетению корзин, стрельбе из лука и метанию сулиц, работе с глиной и металлом.⁣⁣ В рамках литейно-кузнечного мастер-класса планируется изготовление мелких пластических форм методом горячей ковки, резьба литейных форм по мыльному камню, демонстрация скифского способа плавки бронзы (нагревание металла на тигле), отливка малых пластических форм из бронзы и олова.⁣⁣⠀

Участники мастер-класса по работе с глиной узнают о гончарных техниках, существовавших до появления гончарного круга.

Организаторы отмечают, что масштабы фестиваля, число участников и другие организационные вопросы будут зависеть от эпидемиологической обстановки.