Россияне преодолели 120 километров в рамках экозаплыва за чистоту Байкала

Россияне приняли участие в экозаплыве «За чистый Байкал» и преодолели 120 километров за два с половиной дня. Об этом сообщает портал i38.ru.

Как отмечается, маршрут был разделен на две части. Сначала участникам предстояло преодолеть 80 километров от Порта Байкал до Байкальска, а затем 40 километров от Байкальска до Слюдянки. В начальной точке температура воды составляла около плюс 11 градусов, в районе Байкальска — около плюс 18 градусов.

«Этот заплыв символичен. Его участники прилетели из разных городов страны не побеждать в соревнованиях, а подчеркнуть значимость озера Байкал для всего мира», — пояснил инициатор акции, председатель организационного комитета, президент общероссийской общественной организации «Федерация зимнего плавания России» Константин Сиденко.

Всего в заплыве приняли участие десять спортсменов из семи российских городов — Владивостока, Керчи, Грозного, Иваново, Москвы, Чебоксар и Благовещенска. Также к акции присоединились и совсем юные пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.