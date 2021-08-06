В Нижегородской области открыли экотропу с оленями и бобрами

В Городецком районе Нижегородской области открыли экотропу с оленями, кабанами и бобрами. Об этом сообщает NewsNN.ru.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, тропа заработала на территории научно-опытного участка «Копорье». Ее длина составляет три километра. На весь путь уйдет примерно полтора-два часа. На пути гостям встретятся бобровые угодья, лосиные и кабаньи тропы.

Отмечается, что посетители также увидят специальные вольеры с пятнистыми оленями. Животных можно будет погладить, сфотографировать, накормить яблоками или морковью. В последнее время численность этого вида в «Копорье» увеличилась до 80 особей. За год на территории родилось 15 оленят.

В июне стало известно, что жительница Городца Нижегородской области спасла страдавшего от жары и голода лосенка, который остался без родителей. Россиянке пришлось на руках нести детеныша к людям. Она довела его до ближайших садов, отпоила водой и вызвала егеря из местного лесничества.