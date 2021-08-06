На Алтае нашли новый очаг обитания снежного барса

Сотрудники Сайлюгемского национального парка при поддержке Русского географического общества (РГО) обнаружили новый очаг обитания снежного барса. Об этом сообщается на сайте Республики Алтай.

Отмечается, что в ходе совместной экспедиции в горный район Северо-Чуйского хребта были установлены около 30 камер автоматической регистрации в местах возможного присутствия ирбиса. С помощью фототехники удалось отследить новые очаги обитания животного на малоизученных участках региона. Так, специалисты заметили как минимум шесть особей — двух неизвестных самок с двумя барсятами у каждой и двоих самцов.

«Для нас это очень много и весьма значительно, учитывая, что всего российская группировка насчитывает не более 70-90 особей, а в Республике Алтай обитает около 40 ирбисов, регион является основной территорией обитания снежного барса в стране. Для нас каждый новый очаг даже с несколькими ирбисами — огромное открытие», — заявил старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.

Также совместно с монгольскими коллегами из национального парка «Силхэм» были установлены около 20 камер на хребте Сайлюгем, в целях изучения и выявления трансграничных особей снежного барса.

Отмечается, что проект по изучению и сохранению очага обитания снежного барса на территории Алтая стартовал летом 2020 года, сейчас исследователи подводят итоги прошедших трех этапов. За 2021 год ученые определили 36-37 особей ирбиса. Девять новых особей занесли в базу данных, каждому животному присвоили индивидуальный паспорт.

Ранее в августе в приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попал новый дальневосточный леопард, который ранее не фиксировался учеными. Хищник «заснял» себя на автоматически срабатывающий зеркальный фотоаппарат. На кадрах видно, что животное сначала стоит поодаль от камеры и осматривается, затем подходит к ней, смотрит в объектив, после чего уходит.