В Нижнем Новгороде восстановили первоначальный вид испорченной мозаики

В Нижнем Новгороде вернули первоначальный вид мозаике на стене дома физкультуры с бассейном Горьковского автозавода на улице Краснодонцев, которая была испорчена при реконструкции в 2018 году. Тогда при выполнении работ мозаику заштукатурили а сверху нанесли рисунок, который впоследствии раскритиковали в соцсетях. Об этом сообщает vesti.ru.

Как рассказал один из реставраторов Александр Казарин, восстанавливать панно пришлось без эскизов, полагаясь лишь на сохранившиеся части мозаики и качественные фотографии. Так, нижнюю часть восстановили, исходя из сохранившихся под слоем штукатурки деталей, а верхнюю часть панно воссоздали заново на основании общей стилистики.

На реставрацию, по словам Казарина, ушел месяц. Много времени было потрачено на консервацию плохо сохранившихся участков мозаики, а также подгонку кусочков смальты в места, где старые детали выпали.

Ранее сообщалось, что жители Тулы попросили специалистов отреставрировать мозаики в городе. На панно, составленных на панелях пятиэтажек, сохранились изображения советской эпохи. Например, там изображены книги, факел с пылающим огнем, советские ракеты, устремляющиеся в космос, символы знания, в том числе МГУ имени М. В. Ломоносова, шестеренки и работающие заводы с дымом.