Россияне попросили восстановить тульскую мозаику на советских пятиэтажках

Россиян попросили приехать в Тулу и спасти мозаичное панно из СССР на жилых домах

Россияне попросили специалистов приехать в Тулу, а местных властей — помочь им восстановить советскую мозаику на стенах жилых пятиэтажных домов. Об этом горожане написали в сообществе «Тула ушедшего века» во «ВКонтакте».

На мозаичных панно, составленных на панелях пятиэтажек, сохранились изображения эпохи СССР. Например, там есть книги, факел с пылающим огнем, советские ракеты, устремляющиеся в космос, символы знания, в том числе МГУ имени М. В. Ломоносова, шестеренки и работающие заводы с дымом.

Активисты рассказали, что дома были построены еще в 1960-х, и каждую тульскую хрущевку отделывали мозаикой с изображениями, олицетворяющими главные события и достижения страны той эпохи. За долгие годы символы, которые «знакомы многим с детства», потеряли яркий цвет, местами панно также осыпались. При этом, как считают местные жители, «эти декоративные элементы являются памятниками советской эпохи», из-за чего их необходимо спасти.

Ранее жительница Новосибирска начала выкладывать на фасадах зданий панно из пиксельной мозаики в виде необычных животных. Галина Боярищева заявила, что изначально это было ее хобби, чтобы избежать рутину и напряженность. В настоящее время в городе можно найти изображения единорогов, кроликов, собак и черепашек.

В июле также стало известно, что в Кемерове инициативные жители решили сохранить «визитную карточку» города — разноцветные витражи, которые стояли в проемах окон зданий еще с 1990-х годов. Активисты создали проект, чтобы восстановить культурное достояние города.