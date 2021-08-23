Бухгалтер из Новосибирска украсила городские здания пиксельными мозаиками

Жительница Новосибирска украсила фасады городских зданий пиксельными мозаиками в виде необычных животных и существ. Об этом сообщает местный портал NGS.

Так, небольшие мозаики выложены из разноцветной плитки. На улицах города можно встретить как изображения живых существ — единорогов, черепашек, собак и кроликов, так и неодушевленных — сердец с крыльями и мороженое.

Бухгалтер Галина Боярищева призналась, что такое хобби появилось в 2017 году — изначально это был способ избежать ежедневной рутины и напряжения на работе.

«Мы используем кусачки, ломаем и режем стекло, это дает выход накопившейся усталости. И сам процесс выкладывания очень медитативный, небыстрый», — объяснила женщина и добавила, что источником вдохновения стало уличное искусство Чикаго.

Для первых работ художница искала облупившиеся стены или бесхозные постройки, затем начала согласовывать мозаики с владельцами зданий. Она отметила, что договориться получается не всегда — многие воспринимают ее предложение как рекламу.

«Мы хотели на одном здании выложить сердце, а меня начали спрашивать, что я пропагандирую, рекламой чего будет эта мозаика», — рассказала она.

Ранее в августе на фасаде здания в Омске появилось гигантское 3D-граффити. Их выполнили команды уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your Area. Общая площадь рисунка составила 2205 квадратных метров.