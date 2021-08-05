Художники из Екатеринбурга создали «шкалу здоровья» для исторических зданий

В Екатеринбурге команда уличных художников Hot Singles in Your Area создала «шкалу здоровья», которая будет отображать состояние исторических зданий. Об этом сообщается на сайте «Свердловского областного телевидения».

Вывеска в стиле старых компьютерных игр появилась на крыше бывшей химической и золотосплавочной лаборатории в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Инсталляция представляет собой элемент интерфейса в видеоиграх, который показывает оставшееся количество жизней у персонажа.

«Отвалилась штукатурка — минус одно деление на шкале. Отремонтировали недавно появившуюся пробоину — плюс одно деление», — пояснили свою идею художники.

Таким образом создатели решили привлечь внимание горожан и властей к вопросу реконструкции исторических построек.

Ранее в июле художница из Екатеринбурга превратила городские заборы в арт-объект. Она создала из проволоки силуэты животных, которых можно встретить на Урале: ящериц, лосей и уток, и прикрепила их к ограждениям.