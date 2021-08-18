В Омске появилось гигантское 3D-граффити

К 305-летию Омска на фасаде торгового центра MEGA на бульваре Архитекторов появилось гигантское 3D-граффити, выполненное командами уличных художников SPEKTR и Hot Singles in Your Area. Об этом участники SPEKTR сообщили в Instagram.

Как рассказала в интервью порталу NGS55.RU художница Анна Клец, общая площадь рисунка составила 2205 квадратных метров. На выполнение работы ушло 340 часов и 1100 литров краски. Изображение представляет собой интерфейс операционной системы Windows 95, через который «просачивается» реальность.

«Технически работа является набором анаморфоз — 3D-изображений, которые считываются с определенного ракурса. Стена начинается с торса Давида, который помещен в стилизованное окно Instagram», — рассказала Клец, добавив, что на рисунке присутствуют как типичные для современного мира объекты, так и локальные омские мемы — например, семиметровый шар «Держава».

Ранее сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг самых популярных российских городов для экскурсий по уличному искусству. Так, на первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Нижний Новгород, а третье поделили Екатеринбург и Тула.