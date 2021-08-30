Восстановление собора Петра и Павла в Казани завершат к 2025 году

Собор Петра и Павла в Казани полностью отреставрируют к 2025 году

Собор Петра и Павла в Казани полностью восстановят к 2025 году. Соответствующая информация появилась на портале «Татар Информ».

Как сообщает издание, реставрация объекта началась еще в 2017 году в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Отмечается, что каждый год темп и качество работ по восстановлению собора инспектируют члены Общественного совета.

Известно, что всего на восстановление исторического объекта из государственного бюджета было выделено 245 миллионов рублей. Однако депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов во время визита на стройку отметил, что полученных средств недостаточно для благоустройства территории и воссоздания исторического ограждения.

«Открывшиеся нюансы будем решать с городскими, региональными властями (...) В самом соборе были найдены старинные росписи. Тоже будем обсуждать, можем ли мы выделить на их воссоздание дополнительные средства», — подчеркнул во время беседы с журналистами Гильмутдинов.

Согласно проекту, на реставрацию казанского собора и его колокольни дополнительно потребуется около 100 миллионов рублей. Работы планируют завершить к 2025 году.

В июле Патриарх Кирилл прилетел в Казань на освящение храма восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери. Главу РПЦ встречал глава республики Рустам Минниханов. Первую часть освящения храма провел митрополит казанский и Татарстанский Кирилл после крестного хода.