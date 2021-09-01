В Нижнем Новгороде восстановили судейскую вышку 1988 года

К 800-летию Нижнего Новгорода на набережной Гребного канала восстановили судебную вышку 1988 года постройки. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил министр культуры региона Олег Беркович.

По его словам, работы проведены по инициативе губернатора Глеба Никитина. «Губернатор отметил, что из образца советского неоконструктивизма она с годами стала символом разрушающегося наследия города. Вышка построена в 1988 году для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту», — рассказал Беркович.

Он также отметил, что рядом с вышкой готово благоустройство — установлены десятки лавочек и лежаков. Министр посоветовал горожанам включить посещение вышки в планы на выходные.

«Конструкция здания предназначена только для сезонного использования. Если не успеете, придётся ждать до весны», — добавил Беркович.