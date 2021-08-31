В Екатеринбурге пройдет русский народный фестиваль

Команда «Ночи музыки» проведет в Екатеринбурге русский народный фестиваль «Дикоросы» — он пройдет 11 сентября в «Радуга-парке». Об этом сообщает портал Е1.

Так, жители и гости города смогут принять участие в исторических реконструкциях и ремесленных мастерских, а также сразиться за звание лучшего чтеца народных сказок в конкурсе «Открой рот».

Активности будут сопровождаться музыкой от российских фолк-коллективов — Уральского государственного русского оркестра, певицы Melissa, балалаечника Андрея Кирякова и группы «Сны Саламандры». Хедлайнером фестиваля станет группа Oligarkh из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что посещение мероприятия будет бесплатным, однако из-за антиковидных ограничений необходимо заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Ранее в августе стало известно, что в Уфе состоится Международный джазовый фестиваль «Осенний jam». 9 сентября, а также 5,17 и 30 октября пройдут музыкальные вечера в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. На концертах выступят биг-бэнд БГФ «Лето! Солнце! Джаз!», французская певица с карибскими корнями Фаби Медина и пианист Алексей Черемизов из Санкт-Петербурга.