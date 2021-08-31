В столице Башкирии проведут осенний марафон джаза

Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова анонсировала Международный джазовый фестиваль «Осенний jam». В рамках осеннего марафона, который стартует в Уфе 9 сентября, планируется провести четыре концерта, уточняет информационное агентство «Башинформ».

Уточняется, что музыкальные вечера запланированы на 9 сентября, а также 5, 17 и 30 октября.

В первый вечер гостей и жителей порадует биг-бэнд БГФ «Лето! Солнце! Джаз!», который исполнит «летние» джазовые композиции Каунта Бейси, Антониу Жобима, Чика Кориа и Джорджа Гершвина.

Тем, кто посетит концерт 5 октября, организаторы пообещали вечер джаза со звездой легендарного оркестра Клода Боллинга, французской певицей с карибскими корнями Фаби Мединой. Вместе с тем, ожидается выступление джазового пианиста Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.

17 октября гостей фестиваля планируют удивить творчеством Dixieland и джаз-квартета народного артиста Башкортостана Олега Касимова, а 30 октября — выступлением Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Казани в рамках празднования Дня города и республики прошел традиционный костюмированный фестиваль «Милли кием». На площадке фестиваля были представлены торговые лавки с национальными блюдами и сувенирами. На мероприятии также разыгрывали исторические сюжеты, посвященные Казани и улице Марджани.