В Ярославской области прошел фестиваль «Золотое кольцо России»

В Ярославской области прошел IV всероссийский фестиваль «Золотое кольцо России», посвященный сохранению культурного наследия страны. Об этом сообщает «НИА-Федерация».

В этом году на конкурсе представили 200 работ разных журналистских жанров и форматов — 135 участников из 40 городов презентовали телевизионные программы, фильмы и видеоролики. В них авторы затронули темы развития внутреннего туризма и традиций многонациональных народов России.

Члены жюри оценивали работы по 10 номинациям — «Жемчужина России», «Современная старина», «Истории из истории», «Хранитель традиций», «Спасти и сохранить», «Находка», «Лучшая радиопрограмма», «Лучший фото- и видео-блог-тур», «Глазами ребенка», «Лучший гастрономический, ремесленный тур».

«Я рад, что фестиваль проходит на нашей Ярославской земле, богатой как историческими достопримечательностями, так и современными яркими идеями, привлекающими к нам большое количество путешественников», — заявил исполняющий обязанности директора регионального департамента туризма Владимир Лысенко

Ранее в августе здание первой городской электростанции объявили памятником культуры на основании государственной историко-культурной экспертизы. Восточный корпус электростанции построили в 1900 году, западный и небольшой фрагмент существующего северного объема — в 1913.