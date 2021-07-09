В Ярославле появится музей первого русского театра

В здании Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле после капитальной реконструкции появится музей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора Волховского театра Айрата Тухватуллина, в настоящий момент руководство находится в процессе обсуждения требований к помещению музея. Он отметил, что оно должно быть функциональным и удобным для посетителей.

Уточняется, что реконструкция пройдет под надзором Министерства культуры Российской Федерации. «Предполагается, что в следующем году должны начаться работы. Все зависит от финансирования, от сроков», — добавил Тухватуллин.

Ранее в июле стало известно, что в Екатеринбурге итальянский театр Таскабиле покажет ходульный спектакль. В постановке «Вальса» будут задействованы 11 актеров. Впервые выступление было показано в 1994 году. С того времени его представили во многих странах, в том числе в Испании, Дании и Швеции.