В Санкт-Петербурге стартовал летний фестиваль искусств «Точка доступа», с 8 по 26 июля на нескольких площадках города покажут восемь премьер, подготовленных художниками вместе с кураторами Алексеем Платуновым и Юлией Клейман, пишет издание «Петербургский дневник».

«Кураторы определяют векторы развития искусства, которые интересны фестивалю. Художники, близкие фестивалю по духу, создают уже конкретные истории — иммерсивные путешествия и исследовательские проекты — осваивают места, не предназначенные изначально для театра, места, чаще всего имеющие свой голос и особый контекст», — уточнила в беседе с ТАСС PR-менеджер фестиваля Екатерина Макаркина.

Помимо премьер, гости смогут оценить перфоманс актрисы Розы Хайруллиной, ознакомиться с проектом норвежского режиссера Мортена Тровика и созданным режиссером Петром Куркиным «Симулятором школы».

Организаторы отметили, что запланированные мероприятия пройдут на площадках «Севкабель Порт», Новая сцена Александринского театра, Михайловский сад. При этом спектакли пообещали провести в двойном формате — и онлайн, и оффлайн, так что наблюдающие за происходящим на фестивале дистанционно смогут принять в нем участие с помощью мессенджеров и видеосвязи.

Ранее сообщалось, что в Северной столице также пройдет фестиваль кино виртуальной реальности CannesXRussia: NewImages of VR. В программу фестиваля будут включены картины из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России. Зрители смогут приобрести билеты на сеансы продолжительностью 55 минут — за это время они смогут увидеть три или четыре работы.