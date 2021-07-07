Итальянский театр покажет спектакль на ходулях в российском городе

В Екатеринбурге итальянский театр Таскабиле покажет ходульный спектакль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ельцин-центра».

В постановке «Вальса» будут задействованы 11 актеров. Этот спектакль является одним из самых известных спектаклей театра Таскабиле. Впервые он был показан в 1994 году. С того времени его представили во многих странах, в том числе в Испании, Дании и Швеции.

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз проходит международная промышленная выставка «Иннопром», которую посетят около 450 гостей и других стран. В частности, в Екатеринбург приедут гости из Великобритании, Индии, ЮАР, Чехии, Армении и Белоруссии.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках выставки встретился со студентами вузов Екатеринбурга и прочитал им лекцию об особенностях отечественного здравоохранения. На встречу с главой Минздрава попали самые активные участники конкурса «Твой ход» и «Большая перемена», которые входят в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».