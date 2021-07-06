Виктор Сухоруков уволился из театра Моссовета после десяти лет работы

Артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета после десяти лет работы. Об этом сообщает издание «Известия».

Об увольнении актера рассказал художественный руководитель театра Евгений Марчелли. По его словам, Сухоруков уже забрал документы из учреждения и не останется до конца сезона. Что будет со спектаклями, в которых он был задействован, пока неизвестно. «Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», — отметил Марчелли.

Худрук заявил, что поговорил с Сухоруковым по поводу увольнения. Тот сказал, что устал, поэтому принял серьезное и взвешенное решение уйти из театра Моссовета.

Сам актер отметил, что никого не винит в своем уходе. «Я думаю, увольнение Сухорукова — это пустяк. Потому что за мной судьба, биография, прожитая жизнь. А впереди я еще много хороших и полезных дел натворю», — отметил он.

Виктор Сухоруков — народный артист России. Он снялся более чем в сотне фильмов, в Театре имени Моссовета служит с 2011 года. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Про уродов и людей», «Брат», «Остров», «Бакенбарды» и «Жмурки».