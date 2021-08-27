Здание первой в Ярославле электростанции объявлено памятником культуры

Здание первой в Ярославле электростанции внесли в единый государственный реестр ОКН в качестве объекта культурного наследия местного значения. Об этом сообщает издание «Коммерсант» в пятницу, 27 августа.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области, сооружение находится на улице Чайковского, дом 37. Его признали памятником культуры на основании государственной историко-культурной экспертизы, которой занимался аттестованный Министерством культуры России специалист. Сейчас в здании находится ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго».

Как сообщает «Вести Ярославль», восточный корпус электростанции построили в 1900 году, западный и небольшой фрагмент существующего северного объема — в 1913. Строительством занималось бельгийское акционерное общество обществом «Компания тяги и электричества». Отмечается, что, несмотря на назначение сооружения, с точки зрения архитектуры оно обладает чертами модерна и русского стиля пластики фасадов.