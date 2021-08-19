Жители Иркутской области решили спасти уникальные Тальминские писаницы

Жители села Белоусово в Качугском районе Иркутской области решили сами спасти тысячелетние петроглифы Тальминских писаниц, установив возле них информационные стенды. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Областная».

Как рассказал член инициативной группы, историк Роман Сергеев, памятник был открыт профессором Алексеем Окладниковым полвека назад. Его возраст насчитывает от 3-4 до 8-12 тысяч лет до нашей эры. На рисунках есть стилизованные изображения шаманов, жанровые сцены, обряды, инициации, а также вход в потусторонний мир.

На информационном стенде разместили информацию, что древние петроглифы — памятник мировой культуры, требующий охраны и возле них нельзя проводить хозяйственные или иные работы. Кроме того, местные жители навели порядок и убрали мусор, оставленный туристами.

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