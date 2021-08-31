В Казани прошел фестиваль национального костюма «Милли кием»

В Казани в День города прошел фестиваль национального костюма

В Казани в рамках празднования Дня города и республики прошел традиционный костюмированный фестиваль «Милли кием». Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Гости мероприятия переоделись в национальные костюмы. На площадке фестиваля были представлены торговые лавки с национальными блюдами и сувенирами. На мероприятии также разыгрывали исторические сюжеты, посвященные Казани и улице Марджани.

В этом году праздник посвятили родовым династиям и семейным ценностям. Основные действия на празднике развернулись в рамках иммерсивного спектакля, который описывал исторические события Старо-Татарской слободы. Режиссером спектакля стал актер и режиссер Искандер Нуризянов.

По его словам, праздник получился прекрасным. «Организаторами придумана такая вещь, что каждый может надеть свой костюм и выйти на улицу — как просто, так и словить взгляды. Радует, что есть возможность официально прийти в национальном костюме и показать культуру и историю родного края», — отметил Нуризянов.