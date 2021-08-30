В Чите прошел фестиваль танца пенсионеров

В Чите прошел шестой фестиваль танца пенсионеров, в котором приняли участие 30 человек

В Чите на площади Декабристов прошел шестой фестиваль танца пенсионеров. Об этом сообщает ГТРК Чита.

Тема мероприятия — «У Цыганского костра». В нем приняли участие 30 человек, исполнивших танцы в различных ритмах и направлениях. Всего было показано около 20 номеров, а пожилых танцоров поддержали представители Ассоциации цыган.

«Они живут в этой гармонии, в этом счастье, в этом удовольствии. Я признательна своим людям старшего поколения за их участие и за их вот этот драйв», — прокомментировала событие председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Любовь Азеева.

Отмечается, что некоторые участники выступали в паре, другие же принимали участие в фестиваля в составе большого коллектива. Одна из участниц Алена Корякина рассказала, что на пенсии увлеклась танцами. Она занимается ими с 2016 года в клубе «Болеро». Фестиваль она назвала местом, где можно испытать радость и положительные эмоции, поэтому Корякина с нетерпением ждала своего выхода на сцену.

Организаторы мероприятия заявили, что оно пройдет и в следующем году. Ожидается, что седьмой фестиваль танца пенсионеров проведут в конце лета 2022-го года.