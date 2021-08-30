Фестиваль «Студенческая весна» стран СНГ проведут в Казани в 2022 году

Первый международный фестиваль «Студенческая весна» с участием представителей всех стран СНГ проведут в Казани в 2022 году. Об этом в беседе с порталом «Татар-Информ» рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов.

По его словам, в мероприятии примут участие более 1,5 тысячи человек. «В следующем году мы готовимся принять фестиваль с участниками изо всех стран СНГ. Это будет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"», — уточнил собеседник портала.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске завершился фестиваль-конкурс песчаных скульптур. Первое место получила композиция «Приглашение в легенду». Уточнялось, что работа, созданная творческим тандемом хабаровчанина Владимира Барсукова и приморчанина Игоря Омельяненко, завоевала симпатии жюри с первых дней конкурса. Победители получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.