Фестиваль «Дикая мята» будет идти десять дней

В 2022 году фестиваль «Дикая мята» в Тульской области будет идти десять дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что фестиваль ждут масштабные изменения — его руководство обещает, что для посетителей организуют более 150 концертов. 17-19 июня состоится привычная мультижанровая «Дикая Мята». Теперь ее официальное название — «Дикая Мята Green». В эти даты выступят The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», «Кирпичи», «кис-кис», «Дети Picasso», «Папин Олимпос», Wildways.

20-23 июня гости будет организован кемпинг с музыкальной программой Yellow Camp. В рамках проекта пройдут творческие встречи с музыкантами, полноценные экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home и «Есть и пить».

24-26 июня впервые состоится «Дикая Мята Violet» — музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание. Лайн-ап будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже известно о выступлениях Ивана Дорна, Cheese People, Эрики Лундмоен, Oligarkh, Даны Соколовой, Guru Groove Foundation. Свои сеты отыграют диджеи Александр Нуждин и Федор Фомин.

Фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили в ночь перед открытием из-за новых мер по борьбе с коронавирусом. Организаторы оценили ущерб от отмены мероприятия почти в 100 миллионов рублей. В 2022 голу для посетителей, которые поддержали проект, будет действовать специальная цена на второй уикенд, а размещение в музыкальном кемпинге между фестивалями будет бесплатным.