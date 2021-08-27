Фестиваль «Кубанский казачий Спас» пройдет в онлайн-формате

В Геленджике пройдет фестиваль казачьей культуры и казачьих боевых искусств

Фестиваль казачьей культуры и казачьих боевых искусств «Кубанский казачий Спас» пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает газета «Каневские зори».

Мероприятие проводится для возрождения, сохранения и развития казачьей культуры, боевых искусств, «в которых тесно переплетались духовно-нравственные и исторические традиции казачьего народа».

Фестиваль включает 17 номинаций, участие в нем могут принять казаки со всей России и зарубежья возрастом от 5 до 80 лет.

В настоящий момент проходит подготовительный этап — участники подают заявки, определяют номинацию и присылают отснятый видеоматериал.

Финал фестиваль пройдет с 26 октября по 11 ноября на базе Кубанского казачьего центра «Баско» в Геленджике.