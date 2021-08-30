В Хабаровске завершился фестиваль песчаных скульптур

В Хабаровске завершился фестиваль-конкурс песчаных скульптур. Первое место получила композиция «Приглашение в легенду», сообщают «Хабаровские вести» в понедельник, 30 августа.

Отмечается, что работа, созданная творческим тандемом хабаровчанина Владимира Барсукова и приморчанина Игоря Омельяненко, завоевала симпатии жюри с первых дней конкурса. Победители получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Второе место заняла скульптура «Слушай», созданная хабаровчанами Екатериной Клочко и Иваном Локтюхиным. На третьем месте — композиция «Сказки Пушкина» Татьяны Малковой и Владимира Антонова.

Конкурс песчаных скульптур стартовал на Комсомольской площади в Хабаровске 24 августа. Сообщалось, что законченные композиции простоят до конца сентября. Фестиваль проводится в городе уже во второй раз, первый конкурс прошел в 2014 году.