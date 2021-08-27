Жителей Свердловской области научили стрелять из лука и изготавливать нагрудники

Делегация из Республики Башкортостан провела в Свердловской области серию лекций в рамках межрегионального фестиваля «Зов предков». Об этом пишет «Башинформ» в пятницу, 27 августа.

В рамках проекта Дома дружбы народов Башкортостана делегация устроила лекции о башкирской истории, национальном женском костюме, историческом луке. Также были проведены мастер-классы по изготовлению аутентичного нагрудника и стрельбе из лука. Лекции прошли в пяти населенных пунктах Красноуфимского и Артинского районов Свердловской области.

«В рамках проекта запланировано выступление в 17 муниципалитетах Башкортостана и регионах России. Из них почти половина выездов состоятся в регионы, где компактно проживают башкиры», — заявила сотрудница Дома дружбы народов Нурия Иксанова.

26 августа сообщалось, что на фестивале меда «Анучино — медовое раздолье», который пройдет в Приморском крае, выступят пчеловоды из Канады.