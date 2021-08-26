На фестивале меда в Приморье выступят пчеловоды из Канады

На пятом фестивале меда «Анучино — медовое раздолье», который стартует в Анучинском районе Приморского края 28 августа, выступят пчеловоды из Канады. Об этом в пресс-службе регионального правительства сообщили Prim.News в четверг, 26 августа.

Отмечается, что канадские пчеловоды по видеосвязи проведут семинар, на котором расскажут «об особенностях потребления меда в Северной Америке». В семинаре также примут участие пчеловоды Приморья и Республики Башкортостан. Последние поведают о подготовке к международному конгрессу пчеловодов, который планируется провести в Уфе в сентябре 2022 года.

О проведении в Приморье фестиваля меда сообщалось ранее в августе. На мероприятии планируется привлечь внимание к проблеме сохранения липы и к поддержке пчеловодства в регионе. На фестивале также будут представлены разнообразные виды меда.