К 285-летию Челябинска откроют аллею и проведут молодежный фестиваль

В Челябинске в ближайшие выходные начнутся мероприятия, посвященные 285-летию города. Об этом сообщил вице-мэр Сергей Авдеев на совещании 30 августа, передают «Аргументы и факты».

4 сентября в парке имени Гагарина состоится открытие Аллеи первоклассников, пройдёт Общественно-политический вернисаж и областной фестиваль «Челябинск хлебосольный».

4 и 5 сентября в Никольской роще пройдёт военно-исторический фестиваль «Уральские герои». В рамках этого фестиваля будут показаны четыре военно-исторических реконструкции по эпизодам разных войн от Отечественной 1812 года до Великой Отечественной войны. 5 сентября на площади Революции состоится молодежный фестиваль «Продвижение».

Авдеев подчеркнул, что празднование пройдет с учетом действующих требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске завершился фестиваль-конкурс песчаных скульптур. Первое место заняла композиция «Приглашение в легенду», Второе место заняла скульптура «Слушай», созданная хабаровчанами Екатериной Клочко и Иваном Локтюхиным. На третьем месте — композиция «Сказки Пушкина» Татьяны Малковой и Владимира Антонова.