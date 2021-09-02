Названы самые популярные российские направления для празднования Нового года

Россиянам назвали лучшие отечественные направления, куда можно отправиться на новогодние праздники — в этом году они продлятся с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, в тройку самых популярных городов вошли Ялта, Санкт-Петербург и Москва. На четвертом месте разместился Сочи, а на пятом — Великий Устюг, который принято считать резиденций Деда Мороза.

Кроме того, многие захотели встретить Новый год в Суздале, Пятигорске, Златоусте, Кисловодске и на Красной Поляне.

По данным аналитиков, большинство бронирует гостиницы на срок от трех до 11 дней. Самое выгодное жилье можно найти в Златоусте и Санкт-Петербурге. Там суточное размещение в отеле стоит от 1,2 до 2,2 тысячи рулей. Дороже всего обойдется отдых на Красной Поляне — цены на номер начинаются от семи тысяч рублей за ночь.

Ранее в августе самыми востребованными направлениями среди пожилых людей оказались Крым, Краснодарский край и курорты Минеральных вод. Российских пенсионеры чаще всего бронировали жилье в Феодосии, Сочи, Кисловодске, Калининграде и Казани и тратили на него от 1,7 до 2,4 тысячи рублей.

