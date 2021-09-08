По Волге запустят междугородние речные маршруты

В 2022 году запустят речные маршруты из Нижнего Новгорода в Казань и Чебоксары

Речные маршруты из Нижнего Новгорода в Казань и Чебоксары появятся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития Чувашской Республики Дениса Спирина.

Согласно информации, туристические междугородные маршруты по Волге запустят с открытием сезона навигации. По словам Спирина, «водные дороги» будут предполагать посещение малых городов.

«Это будет речная артерия для связки Татарстана, Чувашии и Нижегородской области между собой. (...) В Чувашии мы планируем остановки в таких городах, как Мариинский Посад и Козловка. Это исторические города», — пояснил замминистра. Он также подчеркнул, что в маршрутах будут задействованы три судна «Валдай 45Р», которые приобрела Чувашия.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился новый маршрут для речных круизов — суда на подводных крыльях начали ходить от Нижневолжской набережной до пристани на Стрелке. Время в пути на катере до самого популярного туристического места в городе составит десять минут.