В Свияжске состоялась премьера оперы на Волге

В Свияжске, Республика Татарстан, состоялась премьера оперы «Лодка» композитора из Санкт-Петербурга Александра Маноцкова. Артисты выступали на причале на берегу Волги, а также на косном струге, историческом речном судне, пишет «Российская газета».

«Моя задача была не в том, чтобы вписаться в пространственный контекст Свияжска. Я постарался присвоить его, сделать так, чтобы он работал на меня, и сложилось впечатление, что это все наши декорации», — высказался о постановке Маноцков.

Отмечается, что одиннадцатиметровое весельное судно было воссоздано специально для постановки свияжским архитектором Павлом Тиняевым. В опере участвовали артисты Государственного камерного хора Республики Татарстан и музыканты молодежного оркестра Данияра Соколова Sforzando.

В июле сообщалось, что в горах Ингушетии состоялась премьера спектакля «Кровная месть» Микаэля Базоркина. Постановка стала частью проекта «Легенды Ингушетии» Русского государственного музыкально-драматического театра.