В Геленджике откроется фестиваль актуальной культуры

В Геленджике стартует фестиваль актуальной культуры «Сезоны». Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщают «Кубанские новости».

В рамках мероприятия в курортном городе пройдут встречи с актерами, показы спектаклей российских театров и музыкальные концерты. Фестиваль откроется 3 сентября концертом Ивана Дорна. 4 сентября новый альбом представят ансамбль 4’33 и Алексей Айги, автор музыки к фильмам, номинированным на «Оскар». 5 сентября посетителям фестиваля покажут спектакль «Дядя Ваня» Малого драмтеатра — театра Европы.

8 сентября на «Сезонах» пройдет показ спектакля молодых актеров «Мастерской Брусникина», которые поделятся историями о двухнедельном путешествии в поезде Москва — Владивосток. 11 и 12 сентября театр «Современник» и агентство Entracte покажут совместный проект «УтроВечер», в котором, в частности, примут участие хореограф Владимир Варнава и народная артистка России Чулпан Хаматова. С 9-го по 19 сентября в специально созданном кинотеатре под открытым небом пройдут показы авторских и документальных фильмов.