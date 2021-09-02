Художники разрисовали стену в спортзале школы Судака

Резиденты арт-кластера «Таврида» разрисовали стену в спортзале средней общеобразовательной школы номер 4 города Судака. Об этом сообщает портал «Город 24».

В течение шести дней два художника работали над арт-объектом по мотивам недавно вышедшего в прокат фильма «Космический джем». Они подготовили рисунок ко Дню знаний, используя в процессе безопасные нетоксичные краски.

«Работа отражает все спортивные кружки, которые есть в этой школе: настольный теннис, футбол, баскетбол, атлетику, самбо. Самым сложным было придумать композицию, чтобы рисунок органично вписался в пространство, и, я думаю, у нас это получилось. Учителя, которые видели наш мурал, уже просят разрисовать их кабинеты», — поделился художник арт-кластера «Таврида» и участник команды Desarte365 Вадим Живов.

В августе сообщалось, что в российском приграничном городе Советске Калининградской области появился новый арт-объект. Он представляет собой постер, на котором изображена смотрящая в бинокль девушка. Двойной смысл добавляет необычное расположение граффити на границе России и Литвы.