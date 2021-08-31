В российском приграничном городе появился новый арт-объект

В приграничном городе Советске Калининградской области появилось новое граффити на стене старинной водонапорной башни бывших портовых сооружений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Арт-объект представляет собой постер, на котором изображена смотрящая в бинокль девушка. Двойной смысл добавляет необычное расположение граффити на границе России и Литвы.

«С учетом того, что здание стоит на берегу пограничной реки Неман, получается, что она наблюдает за территорией Литвы», — пояснил начальник управления культуры мэрии Аркадий Данилов.

Он отметил, что рисунок появился по инициативе владельца здания, известного в регионе фотохудожника. «Что такое границы? Кто по ту сторону берега? О чем думает эта девушка? Может быть она кого-то ждет? Может быть она хочет быть ближе, но границы на то и границы. Искусство не имеет границ», — написал в блоге автор работы.

Данилов добавил, что граффити показывает, как пандемия разорвала привычные связи жителей Советска и литовского Панемуне.

Ранее в августе стали известны самые популярные граффити-маршруты России. Согласно результатам опроса сервиса для бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, 31 процент респондентов назвали Санкт-Петербург лучшим отечественным направлением для экскурсионных маршрутов по уличному искусству. Второе место занял Нижний Новгород, его отметили 19 процентов опрошенных. Третье место разделили Тула и Екатеринбург — за них поровну проголосовали 11 процентов россиян.