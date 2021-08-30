Покрас Лампас представил новый арт-объект в Екатеринбурге

Российский художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» создал новую арт-работу в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает издание E1.

Получившую название «Теория разбитых окон» (отсылка к криминологической теории, утверждающей, что мелкие правонарушения влияют на уровень преступности в целом — прим. «Ленты.ру») каллиграфию художник разместил на окне дома номер 24 на улице Пушкина. Известно, что в XIX веке в ныне заброшенном здании располагалась типография Александры Мерной.

Издание отмечает, что вокруг работ каллиграфа в Екатеринбурге в прошлом неоднократно вспыхивали скандалы. В этой связи упоминается граффити «Метасупрематический крест», поверх которого пытались уложить асфальт местные коммунальщики.

Ранее Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства «Место» представил новый арт-объект в Нижнем Новгороде. Известно, что работа под названием «Шоу Трумана» появилась на стене дома номер 19 на Алексеевской улице. По словам художника, он вдохновлялся одноименной кинокартиной, по сюжету которой главный герой обнаруживает, что живет в огромной декорации.