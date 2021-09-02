В Татарстане построили первый дом на альтернативных источниках энергии

В Пестречинском районе Татарстана впервые построили дом на альтернативных источниках энергии. Материал публикует информагенство «Татар Информ».

По информации издания, в жилом комплексе «Царево Village» завершили строительство многоквартирного здания, системы отопления и горячего водоснабжения которого работают не от газовой котельной, а с помощью геотермального теплового насоса.

«Насос забирает тепло из земли, преобразует и увеличивает в несколько раз и отдает его в систему отопления, тем самым подогревает горячую воду, — пояснил глава муниципалитета Ильхам Кашапов. — Температура на такой глубине положительная, поэтому система может вырабатывать тепло круглый год».

Помимо этого, дом оснастили солнечными коллекторами и панелями. Отмечается, что коллекторы собирают тепло солнца и нагревают воду до 60 градусов Цельсия. После этого горячая вода подается в квартиры, а избыток тепла — в отопительную систему здания.

В то же время солнечные панели вырабатывают электричество, которое затем направляют на подогрев горячей воды и освещение подъездов. В общей сложности на крыше экодома установлено 38 солнечных панелей.

Согласно материалу, работа новой системы позволит снизить размер коммунальных платежей до 40 процентов по сравнению с традиционными вариантами.

Ранее сообщалось, что в центре Томска к ноябрю 2021 года завершат реставрацию старинного дом-памятника. Речь идет о здании, которое построили в 1900 году, а в 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. В доме уже отремонтированы цоколь, фасад, заменены окна, кровля здания, межэтажные перекрытия.