В центре Красноярска завершили реставрацию старинного дома

Сотрудники администрации Центрального района Красноярска сообщили о завершении реставрации старинного здания. Соответствующую информацию передает портал NGS24.ru.

Речь идет о торговом доме, который был построен в 1888 году и располагается на пересечении улицы Вейнбаума и проспекта Мира.

Объект культурного наследия принадлежит фирме «Орион», последние несколько лет его фасад был завешен тканью. Долгое время на первом этаже особняка работал одноименный продовольственный магазин.

В 1878 году участок с небольшим деревянным домом приобрел купец Александр Смирнов. К 1886 году на его территории начали строительство главного дома, а в начале прошлого века — хозяйственного корпуса. Верхний этаж был жилым, а нижний сдавался в аренду под торговые лавки.

Ранее сообщалось, что в центре Томска к ноябрю 2021 года завершат реставрацию старинного дом-памятника. Речь идет о здании, которое построили в 1900 году, а в 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. В доме уже отремонтированы цоколь, фасад, заменены окна, кровля здания, межэтажные перекрытия.