В Бурятии спасут уникальную советскую фреску

В селе Джида Бурятии спасут уникальную советскую фреску, которая была создана в местном дворца культуры в 1975 году, сообщает в своем Instagram районная газета «Джидинка».

В публикации говорится, что при строительстве здания художникам по линии коммунистической партии поручили расписали стены фойе в монументально-декоративном стиле. Изначально при ремонте ДК не были заложены средства на восстановление фрески, однако позднее деньги решили выделить из общего фонда ремонта здания.

Для оценки стоимости работ региональное Министерство культуры и Управление культуры района за помощью обратились в Союз художников Бурятии.

Ранее сообщалось, что в центре Томска к ноябрю 2021 года завершат реставрацию старинного дом-памятника. Речь идет о здании, которое построили в 1900 году, а в 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. В доме уже отремонтированы цоколь, фасад, заменены окна, кровля здания, межэтажные перекрытия.