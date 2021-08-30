Студенты-историки раскопали предметы быта жителей Нижнего Приобья

Студенты исторического факультета Уральского федерального университета (УрФУ) во время учебной практики раскопали на реке Ендырь в 80 километрах от Нягани предметы быта жителей Нижнего Приобья, в том числе — керамическое сопло, которое может быть связано с литейной мастерской начала второго тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Мы продолжили раскопки археологического памятника, на котором сохранились жилища и вещи, принадлежащие разным эпохам — от каменного века до Средневековья. Река Ендырь всегда была богата рыбой, ее окрестности — зверем, это привлекало сюда наших предков на протяжении тысячелетий», — рассказал руководитель экспедиции, заведующий кафедрой археологии и этнологии Сергей Кокшаров.

Находка студентов стала всего лишь третьим подобных археологическим объектом на этой территории. При этом южнее такие изделия встречаются вплоть до Северного Казахстана.

Ранее в Челябинске во время работ по благоустройству улицы Свободы случайно нашли участок каменной мостовой. Ей может быть около ста лет. Находка может иметь историческую и культурную ценность, уточнили изданию в комитете охраны культурного наследия региона. Чтобы не повредить мостовую, работы по благоустройству приостановили на участке между двумя домами.