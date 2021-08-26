В затопленном крымском городе нашли перстень с богиней любви

В затопленном много веков назад древнегреческом городе Акра был найден бронзовый перстень с изображением Венеры, считающейся богиней любви, красоты и плодородия, с зеркалом на щитке. О необычном предмете, поднятом из воды крымскими археологами, сообщается на официальном сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).

По словам директора центра «Археологические исследования» Виктора Вахонеева, экспедицию провели благодаря «успешному сотрудничеству» нескольких организаций: Эрмитажа, ИИМК РАН, РГО и СевГУ.

Подводные работы проводились вблизи городской оборонительной стены. Ее длина составила около 150 метров. В этих местах «был заложен раскоп, исследования которого проводились с помощью гидрожэжектора». В итоге именно там специалисты смогли поднять со дна Черного моря бронзовое изделие.

На поверхности также велись археологические раскопки. В западной части городища на площади 50 квадратных метров исследовалось сгоревшее при пожаре домовладение, построенное во II-III веке нашей эры.

11-й полевой сезон совместной археологической экспедиции завершился конференцией «Акра — античный город Боспора». Участие в ней приняли около 30 специалистов-антиковедов. Как отметил Вахонеев, в настоящее время почти вся Акра «скрыта водами Керченского пролива». При этом данный факт позволил древнему городу стать памятником подводной археологии. Отмечается, что течение не размыло остатки построек, и большая их часть осталась сохранена, что позволяет молодым археологам проводить исследования и испытывать новую технику.

Ранее археологи из разных регионов России приехали в Крым для исследования Акры, затопленного много веков назад города. В июле специалисты нашли там перстень-печать с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. На востоке Крыма — статуэтку Горы, древнеегипетского бога молчания.