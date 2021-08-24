Археологи раскопали в Карелии «янтарную» могилу древнего богача

В Карелии, недалеко от Петрозаводска, археологи раскопали необычное захоронение человека, который, скорее всего, был очень богатым торговцем, приехавшим к онежским берегам. Земля в его могиле была окрашена в оранжевый и красный цвета, из-за чего специалисты назвали данное место «янтарным». Об этом сообщается на официальном сайте ПетрГУ.

Археологическая экспедиция ПетрГУ исследовала стоянки меднокаменного века на западном побережье озера. Таких погребений, как отмечается, ранее археологи не встречали в северо-западных регионах.

По социальному статусу, как считают специалисты, это знатный человек, который, возможно, был богачом. Его похоронили в небольшой овальной яме, осыпанной охрой.

В могиле, которой должно быть больше пяти тысяч лет, помимо останков, остались янтарные и кремневые изделия — всего около 140 вещей. Уточняется, что все они — нашивки, подвески и диски — имеют прибалтийское происхождение. Археологи находили подобные предметы в Восточной Прибалтике.

В числе находок оказался и кремневый наконечник. Его наличие доказывает, что в этом месте захоронили мужчину. Умерший находился под кожаным покрывалом, поверх которого были положены вотивные изделия — подношения в виде миниатюрных ножей и наконечников.

В ПетрГУ рассказали, что о залежах кремня в Калерии неизвестно. В связи с этим специалисты сделали вывод, что древние люди обменивались товарами на данной территории. Поблизости с захоронением также были найдены остатки мастерской, в которой древние люди изготавливали сланцевые топоры. «Не исключено, что в могиле был захоронен торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения сланцевых изделий», — рассказали археологи.

Подобное открытие «янтарного» погребения показывает, что в прошлом древнее население Карелии имело прочные связи с племенами, жившими на южной стороне Балтийского моря. Кроме того, такая находка может свидетельствовать о становлении первобытной «престижной» экономики.

Ранее рхеологи из ТГУ раскопали могильник Оглахты в Хакасии. В итоге специалисты сделали уникальное, удивительное открытие — нашли захоронение с отличной сохранностью вещей из органики, которые можно отнести к таштыкской культуре 1700-летней давности.

