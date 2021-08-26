В Тамани нашли древнюю винодельню

В Тамани археологи нашли древний винодельческий комплекс, который, предположительно, был частью подворья при базилике в средневековом городе Фанагория. Об этом сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае стационарная комплексная экспедиция уже пять лет изучает небольшую часть городища площадью 40 на 50 метров. Помимо каменной кладки, ученые обнаружили давильную площадку с прессом и цистерну для собирания виноградного сока.

«На давильную площадку загружали виноград и давили его, через специальное отверстие стекало полученное первым при выдавливании сусло — то есть, самое качественное», — рассказал руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Остапенко.

Из сока, который приходилось давить по второму разу, делали вино более низкого качества. Сок стекал по специальной канавке, затем виноделы дожидались, пока он даст осадок, и переливали в бочки-пифосы.

Ранее в июле стало известно, что крымские вина выйдут на международный рынок — их будут поставлять в Китай и Египет. Также зарубежным покупателям предложат алтайские льняные семечки и масла.