Вина Крыма выйдут на международный рынок

Вина Крыма в ближайшее время выйдут на международный уровень и будут представлены на рынках Китая и Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшее время продукция бренда «Крымские вина» будет представлена в павильонах Российского экспортного центра. Помимо алкогольных напитков, зарубежным покупателям предложат алтайские льняные семечки и масла, а также амурское соевое масло.

Так, продукция трех регионов России будет доступна в павильонах РЭЦ Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и Египта. Вина планируется отгрузить во все страны до конца июля.

Ранее в июле сообщалось о том, что исполнители из Италии, Японии, Китая и Испании перепели бурятские песни в дуэте с российскими артистами в рамках международного музыкального фестиваля «Золотой голос Байкала