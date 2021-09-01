Жители Сахалина рассказали о необычных находках в регионе

Жители Сахалина рассказали журналистам о необычных находках, которые они обнаружили за прошедшее лето. Материал публикует «Комсомольская правда».

Так, например, блогер Павел Матвеев показал фотографию с курильского острова Шиашкотан с изображением горы, форма которой напомнила ему Распределяющую шляпу из фильма «Гарри Поттер». В описании к посту мужчина отметил, что сделал кадр во время восхождения к вулкану Кунтоминтар.

В то же время сахалинский фотограф Александр Гайворон нашел и заснял монумент космонавта Юрия Гагарина, оказавшийся на свалке. Его пост стал вирусным, и власти региона отправили памятник с помойки на реставрацию.

Биологи, которые отправились в экспедицию на Сахалин, чтобы сделать кадры серых китов, случайно наткнулись на тело мертвой белухи. Ученые сняли скальп животного и увезли его череп, чтобы в последующем изучить собранные материалы и представить результаты исследования мировому научному сообществу.

Помимо этого, историк Игорь Самарин обнаружил столетнее японское водохранилище неподалеку от города Невельск, а жители Северных Курил, в свою очередь, раскопали пушку и снаряды времен Второй мировой войны. Местонахождение раскопок не уточняется.

Ранее в августе российские экологи отметили скопления медведей вблизи рек в региональном государственном заказнике «Восточный» в Смирныховском районе на острове Сахалин. Ученые считают, что необычное для этого времени поведение медведей связано с малым количеством рыбы.