Российский космонавт рассказал об увиденных за день 28 медведях на Камчатке

Российский космонавт Рязанский встретил 28 медведей за один день в путешествии на Камчатке

Российский космонавт Сергей Рязанский, который дважды побывал в космосе, рассказал о своем путешествии на Камчатку и вспомнил, как встретил там 28 медведей за один день. Своими впечатлениями он поделился с «Российской газетой».

По словам Рязанского, до этого он уже дважды ездил на Камчатку самостоятельно, а в этом году решил отправиться в поездку вместе с детьми — двумя четырнадцатилетними дочерями-близняшками и шестилетним сыном.

«Забирались на вулканы, видели множество медведей. 28 медведей за один день! Мишки рыбку ловили в Курильском заповеднике... Есть специальная смотровая площадка, огороженная проволочным заборчиком под током», — рассказал космонавт.

Он отметил, что Камчатка поражает своей красивейшей природой и при этом в настоящее время активно развивает туристическую инфраструктуру. В то же время Рязанский признал, что пока в регионе довольно плохо с дорогами. Кроме того, добираться до Камчатки из других регионов России достаточно дорого, заключил космонавт.